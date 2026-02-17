Bastoni oggi in conferenza stampa | parlerà alla vigilia di Bodo Glimt Inter per chiudere il caso Kalulu I retroscena
Bastoni terrà oggi una conferenza stampa per spiegare l’incidente con Kalulu, che ha provocato polemiche tra i tifosi. La partita contro il Bodo Glimt, in programma domani, ha spinto il difensore a intervenire e mettere fine alle discussioni. La sua presenza si concentra sulla volontà di chiarire quanto accaduto e calmare le tensioni tra le parti coinvolte.
Bastoni parla oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bodø Glimt per chiarire l’episodio con Kalulu e chiudere le polemiche. L’attesa è finalmente terminata. Oggi pomeriggio alle ore 17:15, nel gelo dell’Aspmyra Stadion di Bodø, Alessandro Bastoni prenderà la parola in una conferenza stampa che si preannuncia elettrica. Non sarà una vigilia come le altre per il difensore dell’Inter, che tornerà a parlare pubblicamente tre giorni dopo il “ciclone” mediatico scatenatosi durante il Derby d’Italia contro la Juventus. L’obiettivo del centrale è chiaro: difendere la propria onorabilità e fornire la sua versione sull’episodio della caduta che ha portato all’ espulsione ingiusta dello juventino Pierre Kalulu, cercando di abbassare i toni di una polemica che ha reso l’aria irrespirabile attorno a lui e al club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter, Bastoni parlerà in conferenza stampa alla vigilia del Bodo Glimt: attesa per le sue dichiarazioni dopo il ‘caso’ Inter Juve con Kalulu
Alessandro Bastoni parlerà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il recente episodio con Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus.
Perché l’Inter manderà proprio Bastoni a parlare in conferenza prima del Bodo, dopo il caso Kalulu
L'Inter ha scelto Bastoni per parlare in conferenza prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il caso Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni rompe il silenzio: stasera la conferenza stampa dopo le polemiche di Inter-Juve; La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlare; Perché l'Inter manderà proprio Bastoni a parlare in conferenza prima del Bodo, dopo il caso Kalulu; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video.
Bastoni, conferenza stampa dopo Inter-Juventus: orario e dove vederla in tvAlessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juve. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore nerazzurro interverrà al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia direttamente da Bodo ... adnkronos.com
Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streamingLa conferenza di oggi di Chivu e Bastoni sarà visibile su Inter Tv, in streaming su Dazn e sul sito ufficiale nerazzurro. L’orario di inizio è previsto per le 17:15. corrieredellosport.it
Bodo Glimt- #Inter, doppia defezione per Chivu: a casa Calhanoglu e Frattesi, le motivazioni x.com
Sky - Previsto turnover pesante contro il Bodo Glimt facebook