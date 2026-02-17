Bastoni terrà oggi una conferenza stampa per spiegare l’incidente con Kalulu, che ha provocato polemiche tra i tifosi. La partita contro il Bodo Glimt, in programma domani, ha spinto il difensore a intervenire e mettere fine alle discussioni. La sua presenza si concentra sulla volontà di chiarire quanto accaduto e calmare le tensioni tra le parti coinvolte.

Bastoni parla oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bodø Glimt per chiarire l’episodio con Kalulu e chiudere le polemiche. L’attesa è finalmente terminata. Oggi pomeriggio alle ore 17:15, nel gelo dell’Aspmyra Stadion di Bodø, Alessandro Bastoni prenderà la parola in una conferenza stampa che si preannuncia elettrica. Non sarà una vigilia come le altre per il difensore dell’Inter, che tornerà a parlare pubblicamente tre giorni dopo il “ciclone” mediatico scatenatosi durante il Derby d’Italia contro la Juventus. L’obiettivo del centrale è chiaro: difendere la propria onorabilità e fornire la sua versione sull’episodio della caduta che ha portato all’ espulsione ingiusta dello juventino Pierre Kalulu, cercando di abbassare i toni di una polemica che ha reso l’aria irrespirabile attorno a lui e al club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bastoni oggi in conferenza stampa: parlerà alla vigilia di Bodo Glimt Inter per chiudere il caso Kalulu. I retroscena

