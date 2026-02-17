Bodo Glimt Inter Chivu vuole spegnere le polemiche e porta Bastoni in conferenza
Cristian Chivu ha deciso di intervenire oggi prima della partita tra Bodo Glimt e Inter, per cercare di calmare le tensioni intorno a Bastoni. Il tecnico rumeno vuole chiarire la posizione del difensore, che è stato al centro di discussioni nelle ultime settimane. Alla conferenza stampa, Bastoni sarà presente per rispondere alle domande dei giornalisti e spiegare la sua versione dei fatti.
Inter News 24 Bodo Glimt Inter, Chivu parlerà oggi alla vigilia del match e al suo fianco ci sarà anche il giocatore al centro delle polemiche. Nonostante il polverone sollevato nell’ultimo weekend, l’ Inter ha scelto la linea della fermezza e della protezione del proprio giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu è intenzionato a schierare Alessandro Bastoni dal primo minuto nella sfida di domani sera contro il BodoGlimt. La volontà della società nerazzurra è chiara: voltare pagina immediatamente, dimostrando totale fiducia nel classe ’99 e impedendo che il clima ostile creatosi attorno a lui possa condizionarne il rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Bastoni parlerà in conferenza stampa alla vigilia del Bodo Glimt: attesa per le sue dichiarazioni dopo il ‘caso’ Inter Juve con Kalulu
Alessandro Bastoni parlerà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il recente episodio con Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus.
Inter, il sorteggio di Champions League dice Bodo Glimt: Chivu tenta l’impresa
L’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bodø/Glimt-Inter, la guida completa; Sky – Inter, turnover totale contro il Bodo: Chivu li cambia quasi tutti, rivoluzione in formazione; Bodo/Glimt-Inter, tra neve e sintetico Chivu cerca gli ottavi: l’analisi e i precedenti; Bodo Glimt-Inter: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei playoff di Champions.
Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streamingLa conferenza di oggi di Chivu e Bastoni sarà visibile su Inter Tv, in streaming su Dazn e sul sito ufficiale nerazzurro. L’orario di inizio è previsto per le 17:15. corrieredellosport.it
Champions League, Bodo-Inter: nerazzurri imbattuti contro squadre norvegesiL'analisi di Lottomatica.sport della partita d'andata dei playoff tra la formazione di Knutsen e quella di Chivu ... tuttosport.com
Bodo Glimt-Inter, in conferenza stampa con Cristian Chivu ci sarà Alessandro Bastoni x.com
Sky - Previsto turnover pesante contro il Bodo Glimt facebook