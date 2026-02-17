bodo glimt inter chivu vuole spegnere le polemiche e porta bastoni in conferenza

Cristian Chivu ha deciso di intervenire oggi prima della partita tra Bodo Glimt e Inter, per cercare di calmare le tensioni intorno a Bastoni. Il tecnico rumeno vuole chiarire la posizione del difensore, che è stato al centro di discussioni nelle ultime settimane. Alla conferenza stampa, Bastoni sarà presente per rispondere alle domande dei giornalisti e spiegare la sua versione dei fatti.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, Chivu parlerà oggi alla vigilia del match e al suo fianco ci sarà anche il giocatore al centro delle polemiche. Nonostante il polverone sollevato nell'ultimo weekend, l' Inter ha scelto la linea della fermezza e della protezione del proprio giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu è intenzionato a schierare Alessandro Bastoni dal primo minuto nella sfida di domani sera contro il BodoGlimt. La volontà della società nerazzurra è chiara: voltare pagina immediatamente, dimostrando totale fiducia nel classe '99 e impedendo che il clima ostile creatosi attorno a lui possa condizionarne il rendimento.

Alessandro Bastoni parlerà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il recente episodio con Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus.

L’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.

