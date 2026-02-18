Beppe Marotta ha espresso delusione per Bastoni, definendo la sua partenza come una ferita aperta. La sua frase ha chiarito che non nutre dubbi sui fondi messi a disposizione dal club, ma si concentra sulla ferita emotiva lasciata dalla decisione. Marotta ha anche sottolineato che l’Inter si concentra sulla partita di Champions contro il Bodo, evitando di alimentare polemiche pubbliche. La sua attenzione resta sulle sfide sportive e sulla gestione interna, lasciando intendere che la questione Bastoni rimane chiusa.

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della partita di Champions contro il Bodo Sulle pieghe del campo “ Innanzitutto non ci addentriamo nella polemica. È un manto erboso che ha delle problematiche, è un sintetito di vecchia generazione, però dobbiamo adeguarci anche a questa situazione” Chiusa la questione Bastoni, dopo le sue parole? “Non voglio più aggiungere nulla, è una pagina che ha lasciato amarezza. Chiudiamola, pensiamo a questa partita e speriamo che le italiane riescano a superare il turno” Sui fondi delle proprietà delle squadre italiane “Innanzitutto il nostro è un calcio che è in un processo involutivo in termini di risultati e anche di qualità e appeal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta: “Basta con Bastoni, è una pagina che ha lasciato amarezza. Non sono scettico sui fondi”

Marotta prima di Bodo Glimt Inter: «Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere. Campo? Non voglio creare polemiche ma…»Beppe Marotta ha commentato prima della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, sottolineando il recente episodio con Bastoni.

Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.