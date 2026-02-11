Sanità Calabria | AI e collaborazione Unical per diagnosi terapie e ottimizzazione dei processi Investimento triennale

L’accordo tra Azienda Zero e l’Università della Calabria punta a migliorare i servizi sanitari nella regione. Nei prossimi tre anni, si svilupperanno soluzioni innovative con l’intelligenza artificiale per migliorare diagnosi, terapie e processi di gestione. L’obiettivo è rendere più efficace e veloce l’assistenza ai pazienti, sfruttando le nuove tecnologie.

Un accordo di collaborazione triennale tra Azienda Zero, l’azienda per il governo della sanità della Regione Calabria, e l’Università della Calabria (Unical) mira a rivoluzionare il settore sanitario regionale attraverso lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale. La partnership, finalizzata a migliorare i processi diagnostici, terapeutici e organizzativi, è stata formalizzata nei giorni scorsi e rappresenta un investimento strategico per il futuro della sanità digitale in Calabria. L’iniziativa, annunciata con soddisfazione dal Magnifico Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, e dal Direttore Generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, si prefigge di integrare competenze scientifiche, cliniche, tecnologiche e organizzative per affrontare le sfide complesse del sistema sanitario calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il procuratore di Reggio Calabria, Borrelli, critica senza mezzi termini la riforma sulla giustizia.

