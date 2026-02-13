Pallacanestro Trieste contro Napoli Basket | dove seguire la partita in tv

La partita tra Pallacanestro Trieste e Napoli Basket si svolge perché le due squadre cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica. Trieste, in casa, affronta una squadra che ha ottenuto risultati più positivi nelle ultime gare. La sfida si può seguire in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di tifare dal vivo. È un incontro importante per entrambe, perché può determinare il futuro del loro campionato.

la pallacanestro trieste ospita la guerri napoli in un turno di campionato che mette di fronte due squadre con bilanci recenti divergenti. dopo le sconfitte patite da trieste contro tortona in campionato e contro gran canaria in bcl, la formazione giuliana cerca riscatto tra le mura amiche. la gara è in programma domenica 14 febbraio 2026, ore 20:00 e sarà trasmessa su lbavtv. gli arbitri designati sono saverio lanzarini, silvia marziali e marco catani. sono 7 i precedenti tra le due squadre, sempre disputati durante la stagione regolare. trieste guida il confronto con 6-1 sul totale, mentre napoli è riuscita a imporsi nell'unico incontro disputato a giudizio del 31 gennaio 2022, conclusosi 89-82 a favore dei partenopei.