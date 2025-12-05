Non solo movida | Centro Vivo anima di giorno Piazza Marina e dintorni

“Piazza Marina e Dintorni”, zona di Palermo già meta della movida notturna si animerà anche di giorno grazie all’iniziativa "Centro Vivo" che si celebrerà domenica 7 e 14 dicembre, dalle ore 10 alle 13, con musica dal vivo, talk con i protagonisti del centro storico, artigiani e commercianti per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it