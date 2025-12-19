Piazza Montebello aggiudicati i lavori

A Piazza Montebello si compie un passo importante con l’assegnazione dei lavori di restyling. Dopo un lungo percorso e diverse difficoltà tecniche, la nuova amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo ha finalmente ufficializzato l’appalto, affidato alla cooperativa Italia 2000/La Costruenda. Un intervento atteso che ridisegnerà il volto della piazza, simbolo di rinnovamento e ripartenza per la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Montebello, aggiudicati i lavori Anche l'intervento di restyling di piazza Montebello è stato assegnato. Dopo lunghe peripezie tecniche, portate avanti dalla precedente amministrazione, la squadra di governo guidata da Antonio Spazzafumo non è riuscita a durare fino all'aggiudicazione dei lavori, che verranno effettuati dalla Italia 2000 Società CooperativaLa Costruenda srl. La società è stata scelta fra un gran numero di partecipanti: al bando, emanato a inizio ottobre, avevano risposto ben 59 ditte. Di queste, solo 26 – comunque tante – erano state ammesse in graduatoria: le altre infatti sono state escluse per il valore eccessivamente basso dell'offerta.

