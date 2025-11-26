Travestito da sua madre per ritirare la pensione | il caso di Mantova fa il giro del mondo

Un caso che fa il giro del mondo. Diverse testate internazionali hanno infatti ripreso la notizia dell’infermiere 56enne di Borgo Virgilio, nel mantovano, scoperto dopo aver tentato, lo scorso 11 novembre, di sostituirsi alla madre, morta da anni, per continuare a incassarne la pensione. È stato smascherato giorni dopo all’ufficio anagrafe, dove si era presentato truccato e vestito come l’anziana sperando di rinnovarne la carta d’identità scaduta: a tradirlo, il collo troppo robusto, le mani incompatibili con quelle di una signora di 85 anni e la voce maschile. Giunta nella sua abitazione, la polizia ha scoperto il corpo della madre in un locale lavanderia e in evidente stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

