Miss Nonna 2025 nella copertina del calendario la vincitrice del concorso | è la lauretana Manila Mariani

Manila Mariani, 52 anni di Lauretana, è stata scelta come copertina del calendario di ‘Miss Nonna 2025’. Impiegata, madre di Emanuele e Aurora e nonna di Ettore, rappresenta con naturalezza il ruolo di nonna. La sua presenza sulla copertina evidenzia l'importanza delle figure familiari e il valore della generazione più anziana nella società odierna.

LORETO – Una lauretana nella copertina del calendario di 'Miss Nonna'. È Manila Mariani, 52enne impiegata, mamma di Emanuele e Aurora, di 27 e 22 anni e nonna di Ettore di 1 anno. È la vincitrice assoluta di "Miss Nonna 2025", ed è stata scelta anche per lo scatto del mese di ottobre.

