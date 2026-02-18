Maria Elena Boschi baci infuocati in mezzo alla neve con il nuovo fidanzato | così ha ritrovato l' amore dopo Berruti

Maria Elena Boschi ha ritrovato l’amore con Roberto Vaccarella, un avvocato romano, dopo la fine della relazione con Berruti. La coppia è stata paparazzata a Cortina d’Ampezzo, mentre si scambiava baci appassionati tra le piste innevate. La scena si è svolta durante una giornata dedicata allo sci, quando i due si sono fermati per un momento di intimità. I fotografi hanno immortalato i baci infuocati, testimoniando il nuovo legame tra Boschi e Vaccarella. La loro vacanza in montagna ha attirato l’attenzione di molti.

Tra una sciata e una passeggiata tra la neve Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella, noto avvocato romano, trovano il tempo di scambiarsi baci infuocati in mezzo alle piste di Cortina d'Ampezzo, Belluno. I due fidanzati, che ormai non tengono più segreto il loro amore, hanno scelto la Perla delle Dolomiti per trascorrere il fine settimana di San Valentino.