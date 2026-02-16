Maria Elena Boschi di nuovo felice e innamorata | baci con Vaccarella

Maria Elena Boschi si mostra di nuovo felice e innamorata dopo aver condiviso alcuni baci con Roberto Vaccarella. La coppia ha trascorso un weekend romantico in un ristorante di Roma, dove sono stati pizzicati mentre si scambiavano tenerezze.

Non potrebbe essere più felice Maria Elena Boschi: la sua storia d’amore con Roberto Vaccarella procede a gonfie vele, come testimoniano alcuni scatti rubati che mostrano la coppia complice e innamorata. L’occasione? Una cena con amici, che ha visto la deputata e l’avvocato seduti vicini, a scambiarsi baci e sguardi d’intesa. Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella, un amore “al bacio”. Ormai fanno coppia fissa da qualche mese e non hanno più alcuna intenzione di nascondersi: Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella vivono il loro sentimento alla luce del sole, e lei sembra aver ritrovato la serenità che aveva perso dopo la fine della storia d’amore con Giulio Berruti al fianco dell’avvocato romano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Maria Elena Boschi avrebbe un nuovo uomo nella sua vita.

Maria Elena Boschi ha lasciato il suo rapporto di cinque anni con Giulio Berruti e ora si mostra più serena.

