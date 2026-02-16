Maria Elena Boschi di nuovo felice e innamorata | baci con Roberto Vaccarella

Maria Elena Boschi ha nuovamente trovato la felicità e l’amore, dopo aver condiviso un bacio appassionato con Roberto Vaccarella. La deputata di Italia Viva ha passato la serata con amici, scambiando sguardi intensi con l’avvocato romano, prima di partire insieme a bordo di un motorino per una passeggiata romantica nel centro di Roma. Il loro legame sembra rafforzarsi giorno dopo giorno.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Cena tra amici, sguardi complici e un romantico giro in motorino per la deputata di Italia Viva e l’avvocato romano: la nuova storia d’amore procede a gonfie vele. La storia tra Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella continua senza più nascondersi. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, la coppia sarebbe sempre più affiatata: tra cene con amici, baci e sguardi d’intesa, la deputata appare “di nuovo felice e innamorata”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

