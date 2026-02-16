Maria Elena Boschi ha nuovamente trovato la felicità e l’amore, dopo aver condiviso un bacio appassionato con Roberto Vaccarella. La deputata di Italia Viva ha passato la serata con amici, scambiando sguardi intensi con l’avvocato romano, prima di partire insieme a bordo di un motorino per una passeggiata romantica nel centro di Roma. Il loro legame sembra rafforzarsi giorno dopo giorno.

Cena tra amici, sguardi complici e un romantico giro in motorino per la deputata di Italia Viva e l'avvocato romano: la nuova storia d'amore procede a gonfie vele. La storia tra Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella continua senza più nascondersi. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, la coppia sarebbe sempre più affiatata: tra cene con amici, baci e sguardi d'intesa, la deputata appare "di nuovo felice e innamorata".

© Lawebstar.it - Maria Elena Boschi “di nuovo felice e innamorata”: baci con Roberto Vaccarella

