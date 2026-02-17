Mare Fuori #Confessioni torna su RaiPlay dal 18 febbraio
Il 18 febbraio, RaiPlay ripropone “Mare Fuori #Confessioni” per mostrare i retroscena e le emozioni dei personaggi della serie. La piattaforma digitale arricchisce così l’offerta con contenuti esclusivi e interviste ai protagonisti, che svelano dettagli inediti sulla produzione.
Dal 18 febbraio su RaiPlay la nuova stagione di “Mare Fuori #Confessioni”: emozioni, retroscena e storie dei protagonisti della serie. ROMA – Torna su RaiPlay “Mare Fuori #Confessioni”, l’appuntamento che accompagna i fan dietro le quinte della serie cult della Rai. Dal 18 febbraio, il pubblico potrà scoprire i retroscena più intensi della fiction attraverso le voci dei protagonisti, che si raccontano davanti alle telecamere svelando emozioni, scelte difficili e ferite dei personaggi che interpretano. Giunto alla quarta stagione, #Confessioni è ormai un format atteso e consolidato, capace di approfondire temi che la serie principale, con il suo ritmo serrato, può solo sfiorare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
