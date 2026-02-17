Mare Fuori #Confessioni su RaiPlay i segreti inediti dei protagonisti della quinta stagione

Il cast di Mare Fuori #Confessioni ha deciso di condividere i propri ricordi per il lancio della quinta stagione su RaiPlay, iniziato il 18 febbraio. Sono state rivelate storie mai raccontate e dettagli intimi dei personaggi, insieme a aneddoti dal set. Un esempio è la testimonianza di un attore che ha svelato come ha preparato la scena più difficile della serie.

Mare Fuori #Confessioni torna dal 18 febbraio su RaiPlay: scopri i retroscena e i segreti della quinta stagione attraverso le voci dei protagonisti. Per gli appassionati delle storie nate tra le mura dell'IPM di Napoli, l'attesa è quasi finita. Dal 18 febbraio, la piattaforma RaiPlay ospiterà il quarto capitolo di "Mare Fuori #Confessioni", lo spin-off che permette agli attori di svestire i panni dei loro personaggi per raccontarne l'anima più profonda. Questo format transmediale si propone di esplorare quei turbamenti e quelle zone d'ombra che, a causa della velocità narrativa della serie principale, restano spesso inesplorati.