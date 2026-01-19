Da dentro il Pd parte l' appello all' allargamento della coalizione alle liste di Marco Donati

Nella settimana politica aretina, il Pd ha lanciato un appello per l’allargamento della coalizione alle liste di Marco Donati. Il capogruppo Donato Caporali e il consigliere Alessandro Caneschi hanno sottolineato l’importanza di un confronto ampio per rafforzare l’unità e le prospettive politiche della città. L’iniziativa si inserisce in un calendario ricco di incontri e vertici che caratterizzeranno i prossimi giorni.

La settimana politica aretina, che si preannuncia densa di incontri per le candidature e di vertici delle coalizioni, si apre con un appello pubblico che parte da dentro il Pd e in particolare dal capogruppo Donato Caporali e dal consigliere comunale Alessandro Caneschi. I due Dem hanno unito le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Appello per l'allargamento dell'alleanza civico-progressista alle liste di Marco Donati
Il presente appello invita a considerare l'opportunità di ampliare l'alleanza civico-progressista includendo le liste di Marco Donati. Unire le forze può contribuire a rafforzare il percorso condiviso verso obiettivi di progresso sociale e sviluppo locale. La collaborazione tra diverse forze politiche rappresenta un passo importante per costruire un progetto comune incentrato sui valori di partecipazione e rinnovamento.

Inchiesta liste d'attesa, Di Marco (Pd): "Situazione di incompatibilità, il dg della Asl deve dimettersi"
L'inchiesta sulle liste d’attesa coinvolge l’Asl di Pescara, che si è costituita parte civile contro il direttore generale, il suo predecessore e un funzionario, nel contesto di un procedimento penale. Di Marco (Pd) evidenzia una situazione di incompatibilità, chiedendo le dimissioni del direttore generale. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sulla trasparenza del servizio sanitario locale.

