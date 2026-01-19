Il presente appello invita a considerare l'opportunità di ampliare l'alleanza civico-progressista includendo le liste di Marco Donati. Unire le forze può contribuire a rafforzare il percorso condiviso verso obiettivi di progresso sociale e sviluppo locale. La collaborazione tra diverse forze politiche rappresenta un passo importante per costruire un progetto comune incentrato sui valori di partecipazione e rinnovamento.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Appello per l'allargamento dell 'alleanza civico-progressista alle liste di Marco Donati. La dichiarazione di Alessandro Caneschi e Donato Caporali. «Arezzo si trova di fronte a un bivio cruciale. Dopo 11 anni di pessima gestione della nostra città da parte della Giunta GhinelliTanti, la nostra comunità ha bisogno di una visione di lungo periodo che sappia coniugare sostenibilità, innovazione e coesione sociale. A seguito del primo incontro costruttivo e proficuo tra i rappresentanti della coalizione civico-progressista e quelli delle liste civiche e dei partiti legati a Marco Donati, rivolgiamo un appello affinché questo percorso si concretizzi in un serio progetto comune di alternativa alla destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello per l'allargamento dell'alleanza civico-progressista alle liste di Marco Donati

Elezioni, al tavolo progressista Progetto Reggio c'è ma lavora già alle liste per Anna Nucera

Progetto Reggio, movimento civico a sostegno della candidatura di Anna Nucera alle prossime elezioni comunali, sta attualmente lavorando alla preparazione delle liste elettorali. Il 7 febbraio si terrà un incontro con cittadini e realtà locali, al termine del quale verranno ufficializzati simboli e candidati. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza civica e partecipativa nel processo elettorale della città.

In memoria di Marco Mancini: donati tre monitor all'area Gastroenterologica aziendale dell'AouM

In occasione della memoria di Marco Mancini, sono stati donati tre monitor multi-parametrici all'area Gastroenterologica dell'AouM di Ancona. L'iniziativa mira a migliorare le attrezzature del servizio di Endoscopia Digestiva, sottolineando l'importanza di investimenti tecnologici per la qualità delle cure e il benessere dei pazienti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Da dentro il Pd parte l'appello all'allargamento della coalizione alle liste di Marco Donati - La posizione è espressa da due consiglieri comunali, il capogruppo Donato Caporali e l'ex segretario comunale Alessandro Caneschi ... arezzonotizie.it

Alessandro Coco. . Modificato il progetto sul marciapiede di via Principe Amedeo! I lavori inizialmente previsti prevedevano un'allargamento del marciapiede di oltre 2 metri, con conseguente restringimento della carreggiata ed eliminazione dei posti auto in en - facebook.com facebook