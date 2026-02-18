Maratona Telethon Donati 470.500 euro

Durante l’ultima maratona Telethon, i lecchesi hanno raccolto 470.500 euro per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare, grazie alle numerose donazioni arrivate da cittadini e aziende locali. Questi fondi permetteranno ai ricercatori di approfondire le terapie innovative e di accelerare le sperimentazioni cliniche. La raccolta si è svolta tra eventi di strada, banchetti e iniziative nelle scuole, coinvolgendo tutta la comunità.

Lecchesi campioni di solidarietà. Durante l'ultima maratona Telethon, i lecchesi hanno donato 470.500 euro per sostenere i ricercatori che studiano terapie e cure per le malattie genetiche rare. Dal 1992 in poi i lecchesi hanno donato agli scienziati che collaborano con Fondazione Telethon quasi 6 milioni e mezzo di euro. "Un risultato a dire poco straordinario, un record - commentano Renato Milani, coordinatore di Telethon lecchese e Gerolamo Fontana, presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare lecchese, le due anime della maratona Telethon in provincia di Lecco -. Quest'anno, la nostra maratona ha toccato cifre davvero senza precedenti grazie all'impegno e alla partecipazione di tutta la comunità lecchese: 201.