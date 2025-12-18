Donati 500 euro al centro Anacleto

Un gesto di generosità che fa la differenza: la Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori ha scelto di sostenere il centro educativo Anacleto con una donazione di 500 euro. Un contributo che rafforza il nostro impegno nel creare un ambiente stimolante e accogliente per i nostri giovani, favorendo crescita e apprendimento. Grazie a questo sostegno, possiamo continuare a coltivare sogni e sviluppare il talento di ogni bambino.

Il centro educativo Anacleto ha ricevuto un dono molto speciale dalla Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori. L'associazione di attori dilettanti specializzata in spettacoli in dialetto romagnolo ha infatti consegnato un assegno di 500 euro per dare modo al centro di portare avanti le proprie attività con bambini e ragazzi autistici. "Siamo molto grati agli amici della compagnia del Buon Umore – commenta Alessandra Annibali, coordinatrice del centro educativo Anacleto –. Ci conosciamo da tempo perché svolgono le loro prove nei nostri locali quando la sera sono vuoti ed è bello vedere che questa collaborazione diventa significativa anche per i bambini e i ragazzi che seguiamo con questo dono inaspettato".

