Sostenibilità da Nespresso donati oltre 470 quintali di riso a Banco Alimentare Lombardia

Nespresso, in collaborazione con Banco Alimentare Lombardia, ha donato oltre 470 quintali di riso nel quadro del progetto 'Da Chicco a Chicco', avviato più di 14 anni fa. La donazione, avvenuta nel 2025, ha permesso di preparare più di 520 mila piatti, contribuendo a sostenere le persone in difficoltà.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nel 2025, grazie alla collaborazione tra Nespresso e Banco Alimentare, partner storico del progetto 'Da Chicco a Chicco' da oltre 14 anni, sono stati donati oltre 470 quintali di riso, equivalenti a più di 520mila piatti destinati a 1.100 organizzazioni benefiche nel solo territorio lombardo che assistono circa 210mila persone in difficoltà. Il progetto di economia circolare 'Da Chicco a Chicco' di Nespresso, grazie all'impegno di chi sceglie di riciclare le capsule di caffè in alluminio esauste di Nespresso, consente di rigenerare i due materiali di cui sono composte: l'alluminio e il caffè esausto. Iltempo.it

