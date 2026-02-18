Due tunisini hanno scatenato il panico al Bluenote di Ripalimosani, causando un fuggi fuggi generale. La paura è scoppiata quando uno di loro ha spruzzato uno spray irritante, facendo scattare il caos tra i ragazzi presenti. Alcuni giovani sono rimasti feriti nel tentativo di mettersi in salvo, e ora sono sotto controllo. La polizia ha emesso un Daspo e ha denunciato i responsabili.

Daspo e denuncia per due tunisini che hanno creato il caos al Bluenote di Ripalimosani (Campobasso). Soccorsi i giovani travolti dal fuggi fuggi causato da una bomboletta. Lo spray urticante usato come un’arma, per creare il panico e mettere in atto furti e rapine. E se ti beccano? Te la cavi con un Daspo urbano, che nessuno fa rispettare, e sei libero come prima. Sembra questo uno dei nuovo trend utilizzati dai maranza, per nuocere al prossimo senza rischiare più di tanto con la giustizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Maranza e spray: panico in discoteca

Spray al peperoncino in discoteca: panico tra i clientiRecenti episodi di spray al peperoncino in locali e istituzioni di Abano Terme e Padova hanno generato preoccupazione tra cittadini e frequentatori.

Alle cassiere spray urticante anti-maranzaDopo recenti episodi di violenza, un supermercato di Treviso ha adottato una misura di sicurezza innovativa, fornendo alle cassiere uno spray urticante al peperoncino.

Panico al concerto di Anna Pepe: spray al peperoncino tra il pubblico!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.