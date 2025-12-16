alle cassiere spray urticante anti maranza

Dopo recenti episodi di violenza, un supermercato di Treviso ha adottato una misura di sicurezza innovativa, fornendo alle cassiere uno spray urticante al peperoncino. Questa decisione mira a tutelare il personale e garantire un ambiente di lavoro più sicuro, rispondendo alle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza nelle attività commerciali.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, un supermercato di Treviso ha deciso di dotare le sue dipendenti di un’arma al peperoncino. «Sono tutte giovani e hanno paura», ha spiegato il titolare. Anche in pieno centro città i pestaggi delle gang sono ormai un’abitudine. Quando in una città anche le cassiere del supermercato decidono che è arrivato il momento di «armarsi», significa che la situazione sta davvero precipitando. Succede a Treviso, già prima in classifica nazionale per per atti violenti compiuti da minori e teatro - proprio un anno fa - dell’omicidio del ventiduenne Francesco Favaretto, sgozzato in pieno centro da un gruppo di giovani strafatti di ketamina. Laverita.info

