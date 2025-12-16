Alle cassiere spray urticante anti-maranza
Dopo recenti episodi di violenza, un supermercato di Treviso ha adottato una misura di sicurezza innovativa, fornendo alle cassiere uno spray urticante al peperoncino. Questa decisione mira a tutelare il personale e garantire un ambiente di lavoro più sicuro, rispondendo alle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza nelle attività commerciali.
Dopo l’ennesimo episodio di violenza, un supermercato di Treviso ha deciso di dotare le sue dipendenti di un’arma al peperoncino. «Sono tutte giovani e hanno paura», ha spiegato il titolare. Anche in pieno centro città i pestaggi delle gang sono ormai un’abitudine. Quando in una città anche le cassiere del supermercato decidono che è arrivato il momento di «armarsi», significa che la situazione sta davvero precipitando. Succede a Treviso, già prima in classifica nazionale per per atti violenti compiuti da minori e teatro - proprio un anno fa - dell’omicidio del ventiduenne Francesco Favaretto, sgozzato in pieno centro da un gruppo di giovani strafatti di ketamina. Laverita.info
Woman Steals Chips After Cashier Touched Her Down There - Reaction
Treviso, le cassiere del supermercato dotate di spray urticante: «Troppi maranza e balordi. Le denunce non bastano» - L’idea del direttore del Conad: «Insulti e aggressioni. corrieredelveneto.corriere.it
Treviso, le cassiere del supermercato dotate di spray urticante: «Troppi maranza e balordi. Le denunce non bastano» x.com
A Scandicci sta succedendo qualcosa che fa male. Anche stasera un uso improprio dello spray al peperoncino, ancora un’aggressione senza senso. Al solito, una banda di tanti contro una persona sola indifesa. Dopo i fatti de La Bussola, oggi è toccato a un - facebook.com facebook