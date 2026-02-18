Diego Maradona junior risponde a Chivu | Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre
Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni. Diego Maradona Junior ha reagito duramente, chiedendo a Chivu di rispettare la memoria di suo padre e di evitare insulti gratuiti. La discussione si è accesa, con Maradona Junior che ha pubblicamente criticato le affermazioni del dirigente rumeno. La vicenda si accende in un momento in cui le tensioni tra i protagonisti aumentano.
"Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato. Ma non è così", puntualizza il figlio del 'Pibe de oro' Le parole di Christian Chivu in conferenza stampa su Diego Armando Maradona, parlando delle polemiche relative alla vicenda Bastoni, continuano a far discutere, e tanto. Il figlio del ‘Pibe de oro', Diego Maradona junior, ha risposto alle dichiarazioni del tecnico dell'Inter. “Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren…»L’attaccante dell’Inter, Lilian Thuram, si è aperto in un’intervista a CBS Sports.
Diego Maradona junior: "Se il Napoli chiama, vado anche gratis. De Laurentiis lo sa"Diego Maradona junior non nasconde la sua voglia di tornare a giocare per il Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: É inutile..., Maradona Jr: Vi svelo la frase di papà vedendo quell'Inter-Juve dello Scudetto scippato a Sarri; Com’è andata la cena con Gattuso? Sentite come risponde Vergara | VIDEO CN24; Magic moment per Vergara: battuto Butez, Napoli-Como è 1-1 ad inizio ripresa.
Diego Maradona junior risponde a Chivu: Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padreDa giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato. Ma non è così, puntualizza il figlio del 'Pibe de oro' ... napolitoday.it
Maradona jr: I vertici arbitrali sono incapaci. Vergara merita la considerazione di GattusoDiego Armando Maradona junior, allenatore, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: Vergara ha meritato la considerazione di Gattuso in vista dei play ... msn.com
Cristian Chivu nella giornata di ieri ha tirato in ballo la "mano de Dios" di Diego Armando Maradona, per la sfida tra Argentina e Inghilterra del Mondiale del 1986, ha equiparato la rete di mano del Pibe alla simulazione del suo Bastoni, in modo totalmente er facebook
| Carlo Alvino: “Signor Chivu, prima di nominare Maradona bisogna sciacquare accuratamente la bocca, non si sta parlando di un calciatore ma del calcio stesso. Ci sono nomi che si leggono e nomi che si venerano. Quello di Diego appartiene alla seconda x.com