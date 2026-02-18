Diego Maradona junior risponde a Chivu | Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre

Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni. Diego Maradona Junior ha reagito duramente, chiedendo a Chivu di rispettare la memoria di suo padre e di evitare insulti gratuiti. La discussione si è accesa, con Maradona Junior che ha pubblicamente criticato le affermazioni del dirigente rumeno. La vicenda si accende in un momento in cui le tensioni tra i protagonisti aumentano.

"Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato. Ma non è così", puntualizza il figlio del 'Pibe de oro' Le parole di Christian Chivu in conferenza stampa su Diego Armando Maradona, parlando delle polemiche relative alla vicenda Bastoni, continuano a far discutere, e tanto. Il figlio del ‘Pibe de oro', Diego Maradona junior, ha risposto alle dichiarazioni del tecnico dell'Inter. “Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren…»L’attaccante dell’Inter, Lilian Thuram, si è aperto in un’intervista a CBS Sports.

Diego Maradona junior: "Se il Napoli chiama, vado anche gratis. De Laurentiis lo sa"Diego Maradona junior non nasconde la sua voglia di tornare a giocare per il Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.