Mara Bizzotto al ministero delle Imprese come sottosegretario

Mara Bizzotto, senatore della Lega, è entrata al ministero delle Imprese come sottosegretario dopo aver ottenuto il via libera dal partito. La nomina arriva in un momento in cui il governo cerca di rafforzare il focus sul sostegno alle piccole imprese italiane, che rappresentano il cuore del settore manifatturiero del Paese. Bizzotto, nota per le sue posizioni sulla tutela delle aziende locali, si occuperà di promuovere iniziative per incentivare il Made in Italy e sostenere le imprese nel mercato globale.

Mara Bizzotto, senatore della Lega, entra a far parte della compagine di governo con l’incarico di sottosegretario al ministero delle Imprese e Made in Italy. Prende il posto del collega di partito Massimo Bitonci, che lascia l’Esecutivo per l’incarico di assessore alle Imprese e al Commercio della Regione Veneto. Il posto che invece è lasciato vacante dalla Bizzotto, presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo, andrà a Paolo Tosato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Il Convegno Federfarma Arezzo al Forum Risk Management con il sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato

Intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l'internazionalizzazione delle impreseLa Regione Siciliana ha firmato un accordo con il ministero degli Affari esteri per sostenere le imprese locali nel trovare nuovi mercati all’estero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.