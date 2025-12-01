Il Convegno Federfarma Arezzo al Forum Risk Management con il sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato
Arezzo, 1 dicembre 2025 – “Federfarma accoglie con soddisfazione la recente approvazione del Consiglio dei Ministri dello schema di disegno di legge-delega sul testo unico della farmaceutica, che sicuramente produrrà un importante semplificazione della professione farmaceutica e di riflesso dell’assistenza sanitaria e farmaceutica e territoriale, sostituendo norme ormai obsolete. In tal modo sarà sempre più accessibile il farmaco e garantito un presidio di prossimità, la Farmacia, a tutti i cittadini”. Lo ha spiegato il presidente di Federfarma Arezzo Roberto Giotti, nel corso del Convegno nazionale organizzato da Federfarma Arezzo, all’interno del Forum Risk Managemen t sul tema: “Equità di accesso, buon uso del farmaco e nuova Farmacia dei Servizi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
