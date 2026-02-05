LuCiA a Lecco | come il progetto teatrale rivive I Promessi Sposi con Manzoni al centro della scena locale

A Lecco, nel quartiere storico vicino al Duomo, è iniziato un nuovo modo di vivere il teatro. Il progetto teatrale “Lu.Ci.A.” porta in scena “I Promessi Sposi” con un tocco moderno, ma senza dimenticare Manzoni. Gli attori hanno portato in scena la storia, mescolando il passato con il presente. La gente del quartiere si è radunata per vedere lo spettacolo, che ha attirato anche molti giovani. Alla fine, il pubblico ha applaudito con entusiasmo, dimostrando che il teatro può ancora sorprendere e coinvolgere.

**Lecco, 5 febbraio 2026 – Nel cuore del quartiere storico di Lecco, a pochi passi dal Duomo, si è aperto un nuovo capitolo per la cultura locale. Il progetto teatrale "Lu.Ci.A.", in collaborazione con il Comune e il Museo Statale di Lecco, ha debuttato proprio a Lecco, con un'opera dedicata a "I Promessi Sposi" di Manzoni, protagonista della scena teatrale locale.** Il progetto, nato dall'incontro tra cultura e territorio, vede nel celebre romanzo letterario un punto di partenza per una riscrittura del paesaggio culturale leccese. Con un evento durato tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, e con un numero esclusivo di posti limitato a 120, il comune e gli artisti hanno voluto offrire ai cittadini e ai turisti un'esperienza unica, in cui il teatro e la storia si uniscono per dare nuova vita alla memoria letteraria.

