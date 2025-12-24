Firenze in scena ‘I promessi sposi’ al teatro Lumiére
Firenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile. Mercoledì 31 dicembre, alle ore 22, vanno in scena ‘I promessi sposi’, della compagnia Giosuè Borsi Arsante con regia di Paola Tanda e Maurizio Del Buffa, una commedia coinvolgente con un tocco musicale. Brindisi di mezzanotte e tanto divertimento. Biglietti disponibili su TicketOne, info: 055.389.0214, biglietteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Per questo spettacolo non si effettuano prenotazioni. Al Teatro Lumiére (via di Ripoli 231) si aspetterà il nuovo anno con un brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “C’era oggi l’amore... donne e derivati” in scena il 29 novembre al teatro Lumière di Carmiano
Leggi anche: Aperta "Lecco città dei Promessi Sposi". Sguardo rivolto al museo che verrà
Firenze, in scena ‘I promessi sposi’ al teatro Lumiére - Firenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile. lanazione.it
Coniugi morti a Firenze, scena agghiacciante. “Casa piena di sangue” - Firenze, 30 novembre 2025 – “Una casa piena di sangue”, con tracce ematiche sparse in più stanze. lanazione.it
Ieri sera, al Teatro Niccolini di Firenze, è andata in scena un’inedita occasione conviviale per celebrare i 50 anni dalla fondazione del Consorzio Olio DOP Chianti Classico, nato nel 1975 da un’intuizione di Lapo Mazzei. Per la prima volta, un menu interament - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.