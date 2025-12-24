Firenze in scena ‘I promessi sposi’ al teatro Lumiére

Firenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile. Mercoledì 31 dicembre, alle ore 22, vanno in scena ‘I promessi sposi’, della compagnia Giosuè Borsi Arsante con regia di Paola Tanda e Maurizio Del Buffa, una commedia coinvolgente con un tocco musicale. Brindisi di mezzanotte e tanto divertimento. Biglietti disponibili su TicketOne, info: 055.389.0214, biglietteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Per questo spettacolo non si effettuano prenotazioni. Al Teatro Lumiére (via di Ripoli 231) si aspetterà il nuovo anno con un brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

