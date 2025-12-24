Firenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile. Mercoledì 31 dicembre, alle ore 22, vanno in scena ‘I promessi sposi’, della compagnia Giosuè Borsi Arsante con regia di Paola Tanda e Maurizio Del Buffa, una commedia coinvolgente con un tocco musicale. Brindisi di mezzanotte e tanto divertimento. Biglietti disponibili su TicketOne, info: 055.389.0214, biglietteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Per questo spettacolo non si effettuano prenotazioni. Al Teatro Lumiére (via di Ripoli 231) si aspetterà il nuovo anno con un brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena ‘I promessi sposi’ al teatro Lumiére

Leggi anche: “C’era oggi l’amore... donne e derivati” in scena il 29 novembre al teatro Lumière di Carmiano

Leggi anche: Aperta "Lecco città dei Promessi Sposi". Sguardo rivolto al museo che verrà

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Firenze, in scena ‘I promessi sposi’ al teatro Lumiére - Firenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile. lanazione.it