"Mezzo milione e mezzo di euro per la manutenzione di strade e marciapiedi ". La giunta Fiordelmondo ha approvato l’atto che consente di dare immediatamente esecutività a lavori per circa 1,3 milioni, ma approvando i progetti anche per i restanti 200mila euro. "Prosegue così incessante, da due anni a questa parte – evidenziano dal Comune -, l’azione dell’Amministrazione per recuperare i ritardi accumulati nel passato e restituire sicurezza alla rete stradale e pedonale cittadina ". Oggetto dei lavori saranno "i grandi assi stradali, ma anche vie del reticolo secondario, con l’obiettivo di mettere in sicurezza strade e marciapiedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade e marciapiedi, al via i lavori di manutenzione in varie zone