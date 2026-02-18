Manna vuole porta a Napoli il mini Osimhen | è il canadese David attaccante dell’Union Saint-Gilloise

Promise David, attaccante canadese di 21 anni, ha attirato l’attenzione di Napoli dopo aver impressionato in Belgio con il suo stile di gioco. Lo chiamano già il “Mini Osimhen” per la somiglianza nel modo di attaccare e nella potenza fisica. Il giocatore dell’Union Saint-Gilloise ha segnato 10 gol in questa stagione, dimostrando rapidità e precisione. La società partenopea sta valutando un possibile trasferimento, vedendo in lui un potenziale sostituto di Osimhen. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

In Belgio lo chiamano già il " Mini Osimhen ". Promise David, 21 anni, attaccante dell' Union Saint-Gilloise, sta conquistando il calcio europeo con una combinazione di forza fisica, velocità e freddezza sotto porta che ricorda i grandi del continente. In questa stagione, David ha segnato 15 gol e distribuito 2 assist in tutte le competizioni, impressionando non solo per la sua capacità realizzativa ma anche per come domina fisicamente le difese avversarie. La sua altezza imponente ( 1,95 m ) e la velocità fino a 32,9 kmh lo rendono una minaccia inarrestabile, capace di sfondare qualsiasi blocco basso e di dettare il ritmo dell'attacco.