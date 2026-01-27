L’Atalanta comunica i convocati per la partita contro l’Union Saint-Gilloise, con l’assenza di Bellanova. Bakker e Raspadori non sono stati inseriti nella lista Champions. L’allenatore Palladino e il giocatore Krstovic terranno una conferenza stampa alle 18:45, offrendo aggiornamenti sulla rosa e le strategie della squadra.

CALCIO. L’esterno unico assente, con Bakker e Raspadori che non sono in lista Champions. Alle 18,45 Palladino e Krstovic in conferenza stampa. Tutto in una notte. Mercoledì 28 gennaio sul campo dell’Union Saint-Gilloise, a Bruxelles, l’Atalanta va a caccia della vittoria per sognare un posto tra le prime otto della Champions League: non basteranno i tre punti, servirà anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Intanto è ufficiale lista dei convocati: ancora assente Bellanova, con Bakker e Raspadori che non sono in lista in Champions. Questi i convocati per Union Saint-Gilloise-Atalanta: Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello, Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, ScalviniEsterni: Bernasconi, Zalewski, Zappacosta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, i convocati per l’Union Saint-Gilloise. Ancora out Bellanova

L'Atalanta ha annunciato i convocati per la partita contro il Parma, prevista per domenica alle 15 alla New Balance Arena.

