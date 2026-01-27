L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Union Saint-Gilloise in una partita importante. L'allenatore Palladino sottolinea l'importanza di mantenere concentrazione e serietà, senza lasciarsi distrarre da calcoli o eccessi di leggerezza. La squadra è determinata a dare il massimo per ottenere un risultato positivo in questa sfida.

"Partita importante, daremo tutto", dice Nikola Krstovic BRUXELLES (BELGIO) - Leggerezza sì, ma non superficialità. A dettare la linea è Raffaele Palladino: l'Atalanta vuole vincere contro l'Union Saint-Gilloise e sperare ancora nel passaggio diretto agli ottavi. "Il sogno è ancora lì, c'è, nonostante sia piccolo - ha dichiarato il tecnico nerazzurro -. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo cercare la vittoria, non bisogna avere cali di concentrazione, abbiamo provato sulla nostra pelle che la Champions, appena cali, la puoi pagare cara. Siamo consapevoli che domani affronteremo una squadra con dei valori, vogliamo fare la nostra prestazione". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta sfida l'Union Saint-Gilloise, Palladino "Niente calcoli"

Approfondimenti su Atalanta Union Saint Gilloise

L’Atalanta comunica i convocati per la partita contro l’Union Saint-Gilloise, con l’assenza di Bellanova.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Atalanta Union Saint Gilloise

Argomenti discussi: Giovanili | L’Under 18 vince contro l’Atalanta, il Modena batte l’Under 17; Atalanta, quante soluzioni col Parma: sfida tra Scamacca e Krstovic per guidare l'attacco; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http.

Union SG, Hubert sfida l'Atalanta: Ha difetti, possiamo vincere noi(ANSA) - BERGAMO, 27 GEN - Per noi vincere è l'ultima possibilità e con l'Atalanta, che ha dei difetti da sfruttare, vogliamo. tuttomercatoweb.com

Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta: la sfida merita una comboDomani (mercoledì 28 gennaio) tocca anche all’altra squadra nerazzurra italiana. L’ Atalanta vola in Belgio per affrontare la Royale Union che, con soli 6 punti all’attivo, è praticamente già fuori ... tuttosport.com

L’avversario di Champions: focus sull’Union Saint-Gilloise - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook