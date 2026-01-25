Mandello piange la scomparsa di June sorella del vescovo Lafranconi

Mandello del Lario piange la scomparsa di June, sorella del vescovo Dante Lafranconi. Ricordata con affetto, la notizia si inserisce in un contesto di momenti significativi per la comunità locale, che ha vissuto l’ordinazione di monsignor Lafranconi come vescovo di Como nel 1992. La perdita di June rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza per tutti coloro che le hanno voluto bene.

Nella data odierna, nell'anno 1992, il mandellese monsignor Dante Lafranconi veniva ordinato vescovo nella cattedrale di Como. Destinato alla guida della comunità di Savona-Noli fino al 2001, successivamente fino al 2014 Pastore a Cremona. Oggi, prelato emerito, piange la scomparsa della sorella June, classe 1930, avvenuta sabato 24 gennaio nel tardo pomeriggio, nella città di Stradivari. June è sempre stata accanto al fratello sino dal 1992 anche da quando Dante è andato a ricoprire l'alta carica ecclesistica di monsignore, e lo ha sempre fatto con discrezione e rispetto. Mantenendo lei stessa, sempre vivi i legami con la natia Mandello dove hanno vissuto i fratelli Giancarlo, primogenito morto il 28 dicembre 2021 all'età di 95 anni ed Ermes deceduto il 15 luglio 2024 ad 89 anni.🔗 Leggi su Leccotoday.it



