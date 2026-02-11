La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la scomparsa prematura di Claudia Giovannelli

La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la scomparsa di Claudia Giovannelli, che lavorava nel servizio di assistenza sanitaria di base e specialistica. La donna, giovane e stimata, si è improvvisamente spenta, lasciando molti senza parole. I colleghi ricordano una persona dedicata e sempre pronta ad aiutare. La notizia ha suscitato dolore tra chi la conosceva bene.

La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Claudia Giovannelli, che lavorava nel servizio governo dell'assistenza sanitaria di base e specialistica.Sono ore di infinita tristezza negli uffici della Asl, che ha affidato a un comunicato il cordoglio per la grave perdita della.

