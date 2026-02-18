Malware android già presente sul tuo dispositivo prima di acquistarlo

Una recente indagine rivela che alcuni smartphone Android arrivano già infetti, grazie a una backdoor chiamata Keenadu. Questa minaccia si trova nel firmware di alcuni dispositivi, già installata prima dell’acquisto. Gli esperti hanno scoperto che questa vulnerabilità permette agli hacker di accedere ai dati senza che l’utente se ne accorga. La presenza di questa minaccia può mettere a rischio le informazioni personali fin dal primo utilizzo. Molti utenti si chiedono quanti smartphone siano davvero sicuri al momento dell’acquisto.

una recente analisi evidenzia una minaccia android particolarmente insidiosa: una backdoor denominata keenadu, già preinstallata nel firmware di alcuni dispositivi. l'indagine illumina rischi legati alla supply chain e mostra come l'infezione possa avvenire prima ancora dell'acquisto da parte dell'utente. il quadro descritto sposta l'attenzione dalla classica diffusione tramite download sospetti verso un'alterazione della catena di produzione, con potenziali effetti fin dal primo avvio. scoperta della backdoor android preinstallata nel firmware. metodo di infezione e componenti coinvolti. gli esperti hanno identificato keenadu come una minaccia che si insinua durante la fase di build del firmware, collegando una libreria statica dannosa a libandroidruntime.

