Netflix amplia il proprio catalogo gaming con l’introduzione di un videogame in versione mobile, per dispositivi iOS e Android. Questa novità segna un passo importante nell’espansione dell’offerta videoludica di Netflix, che continua a puntare sul mercato mobile con contenuti di qualità. Dal 2024, gli abbonati Netflix possono scaricare Red Dead Redemption direttamente attraverso l’app Netflix Gaming, usufruendo di un sistema di controlli ottimizzato per l’interazione touchscreen, che include funzioni di puntamento e navigazione adattate al mobile. Tuttavia, è fondamentale evidenziare che la versione mobile non supporta modalità multiplayer e richiede una connessione internet costante, escludendo quindi il gioco offline. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Arriva la versione per smartphone del videogame più amato di tutti: come giocarci sul tuo dispositivo