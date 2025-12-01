Sturnus il malware Android che vede tutto quello che fai sul telefono anche le chat

La cifratura end-to-end dovrebbe essere una garanzia: i tuoi messaggi su WhatsApp, Telegram o Signal viaggiano protetti, inaccessibili a chiunque si frapponga tra te e il destinatario. Eppure, un nuovo malware per Android chiamato Sturnus dimostra che questa protezione può essere aggirata con un’eleganza inquietante. Non attaccando la crittografia in sé, che resta matematicamente solida, ma semplicemente osservando quello che appare sul tuo schermo dopo che il messaggio è stato decodificato. Scoperto dai ricercatori di MTI Security e analizzato in profondità da ThreatFabric, Sturnus rappresenta una minaccia sofisticata e multifunzionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sturnus, il malware Android che vede tutto quello che fai sul telefono (anche le chat)

