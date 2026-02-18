Maltempo | Schlein ' serve prevenzione intervenire dopo emergenze costa molto di più'

Elly Schlein denuncia che il costo delle emergenze meteorologiche in Italia è molto più alto rispetto agli investimenti nella prevenzione. La causa principale è la scarsa attenzione ai lavori di prevenzione che potrebbero ridurre i danni provocati da pieno e frane. Recenti eventi di maltempo, come le alluvioni in Toscana, dimostrano come intervenire solo in emergenza comporti spese enormi e disagi per i cittadini. La politica dovrebbe puntare su interventi mirati per limitare i danni prima che si verifichino. La questione rimane aperta.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non è una questione di intervenire sempre dopo le emergenze. Noi spendiamo 4 volte dopo le emergenze quello che invece come Italia spendiamo nella prevenzione del dissesto idrogeologico". Lo dice Elly Schlein a Siderno. "Se da un lato chiediamo immediato aiuto e ristori, chiediamo anche per gli amministratori e le nostre amministratrici locali le somme che servono per fare subito gli interventi di sommorgenza e di messa in sicurezza del territorio Qui la sindaca ci ha detto che pensano di avere 17 milioni di danni. Se arrivassero queste risorse sarebbero in grado di far partire subito i lavori per ricostruire il lungomare, restituirlo alla comunità e far ripartire anche l'economia in vista della bella stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltempo: Schlein, 'serve prevenzione, intervenire dopo emergenze costa molto di più' Potature in via Campesio: «Attività costante consente di intervenire in modo mirato evitando emergenze»Nella mattinata di oggi, la sindaca Katia Tarasconi ha effettuato un sopralluogo in via Campesio, dove sono in corso attività di potatura programmata. Maltempo: Meloni, nelle emergenze l’Italia sa essere una comunita’ ancora piu’ unitaIn risposta alle recenti condizioni di maltempo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea come l’Italia, nelle situazioni di emergenza, riesca a dimostrare una maggiore coesione come comunità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, Schlein a Mazara: Imprese in ginocchio ma no della destra a sospensione dei tributi; Maltempo, Schlein Il Governo non sta facendo abbastanza per le emergenze, trovare altre risorse / Video; Elly Schlein a Mazara del Vallo: Cento milioni non bastano, ci vogliono i soldi del Ponte sullo Stretto; **Maltempo: Schlein a Mazara, 'imprese in ginocchio ma no destra a sospensione tributi'**. Maltempo: Schlein, 'serve prevenzione, intervenire dopo emergenze costa molto di più'Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Non è una questione di intervenire sempre dopo le emergenze. Noi spendiamo 4 volte dopo le emergenze quello che invece come Italia spendiamo nella prevenzione del dissesto ... iltempo.it Maltempo in Calabria, Schlein: ‘Subito ristori e semplificazione per aiutare gli amministratori’La segretari del Pd in visita a Cassano allo Ionio: Serve un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico ... citynow.it Maltempo e ciclone Harry, Schlein a Palermo: “Danni anche in Sicilia occidentale, servono risposte” leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/13/maltempo-e-ciclone-harry-schlein-a-palermo-danni-anche-in-sicilia-occidentale-servono-risposte/ facebook