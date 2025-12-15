Potature in via Campesio | Attività costante consente di intervenire in modo mirato evitando emergenze

Nella mattinata di oggi, la sindaca Katia Tarasconi ha effettuato un sopralluogo in via Campesio, dove sono in corso attività di potatura programmata. Questa operazione, svolta con continuità, permette di intervenire in modo mirato e prevenire emergenze, garantendo la salute degli alberi e la sicurezza della zona.

© Ilpiacenza.it - Potature in via Campesio: «Attività costante consente di intervenire in modo mirato evitando emergenze» Potature in corso, nella mattinata il sopralluogo della sindaca Katia Tarasconi in via Campesio, dove è in corso uno degli interventi di potatura programmati dal Comune. «La cura del verde pubblico non è un intervento occasionale – ha sottolineato la sindaca -, ma un lavoro continuo che si fonda. Ilpiacenza.it Potature in via Campesio: «Attività costante consente di intervenire in modo mirato evitando emergenze» - Nella mattinata il sopralluogo della sindaca Katia Tarasconi dove è in corso uno degli interventi programmati: «Così si garantiscono sicurezza dei cittadini e salute delle piante» ... ilpiacenza.it