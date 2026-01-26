In risposta alle recenti condizioni di maltempo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea come l’Italia, nelle situazioni di emergenza, riesca a dimostrare una maggiore coesione come comunità. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, Sardegna e Calabria, Meloni evidenzia l’importanza dell’unione nazionale nel fronteggiare le sfide atmosferiche e garantire assistenza ai territori colpiti.

Nelle situazioni di emergenza, “l’Italia sa dimostrarsi una comunità ancora più unita”. Questo è quanto afferma su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento alla delibera riguardante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori delle Sicilia, Sardegna e Calabria. Dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale. “Nel Consiglio dei ministri di oggi – continua la premier – il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, le regioni che sono state maggiormente colpite dal maltempo in questi giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: Meloni, nelle emergenze l’Italia sa essere una comunita’ ancora piu’ unita

Approfondimenti su maltempo meloni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su maltempo meloni

Argomenti discussi: Maltempo, Meloni segue da vicino l’emergenza; Meloni alle Regioni, mandate oggi la richiesta di stato d'emergenza; Maltempo, il premier Meloni convoca consiglio dei ministri per dichiarazione stato d’emergenza; Governo monitora ondata di maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l'emergenza.

Maltempo, dal governo 100 milioni di euro per i disastri in Sicilia, Sardegna e Calabria. Meloni: Vi siamo viciniNel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ha scritto la premier sui social ... affaritaliani.it

Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: Stato vicino ai territoriNel Consiglio dei Ministri riunito sull'emergenza maltempo è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primissimi i ... msn.com

Maltempo Reggio Calabria, il sottosegretario Ferro sulla visita del ministro Musumeci: "impegno concreto del Governo Meloni" - facebook.com facebook

Maltempo, Meloni annuncia conferenza in Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza x.com