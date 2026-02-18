Maltempo | Schlein in Calabria ' subito ristori e sospensione tributi'

Elly Schlein si trova in Calabria a causa delle recenti alluvioni che hanno colpito la Piana di Sibari, danneggiando case e attività agricole. La leader del Partito Democratico ha visitato le zone più colpite, incontrando i sindaci di Corigliano-Rossano e Cassano all'Ionio. Durante la visita, ha chiesto immediati ristori per le famiglie e le imprese danneggiate e ha sollecitato la sospensione dei tributi locali. Schlein ha promesso di portare queste richieste all’attenzione delle istituzioni nazionali. La situazione rimane critica nelle aree alluvionate.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Oggi in visita in Calabria nell'area alluvionata della Piana di Sibari colpita dal ciclone Nils nei giorni scorsi, insieme ai sindaci di Corigliano-Rossano e Cassano all'Ionio, che ringrazio per il lavoro costante. Qui abbiamo visitato l'argine lungo il fiume Crati che si è rotto in sei punti allagando case, aziende agricole, imprese e strade". Lo scrive Elly Schlein sui social postando le foto delle visita oggi in Calabria. "C'è tanta disperazione, ho incontrato una signora che ha subito due alluvioni in 18 anni, una che ha perso la sua stalla in un'alluvione otto anni fa e da allora non ha ricevuto aiuti, una famiglia che mi ha mostrato sul muro i segni delle due alluvioni che hanno travolto in 8 anni la loro casa e che mi hanno fatto vedere i danni alla cucina nuova e al trattore che non hanno ancora finito di pagare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

