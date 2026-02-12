**Maltempo | Schlein a Mazara ' imprese in ginocchio ma no destra a sospensione tributi' **

Questa mattina Elly Schlein è arrivata a Mazara del Vallo, in Sicilia occidentale, per visitare le zone colpite dal ciclone Harry. La leader del Partito Democratico ha incontrato alcuni imprenditori e abitanti che ancora faticano a riprendersi dai danni del maltempo. Schlein ha ribadito che le imprese sono in ginocchio, ma ha anche chiarito che non ci sarà una sospensione dei tributi per chi ha subito danni. La situazione resta difficile, ma il governo non ha ancora annunciato interventi immediati.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Tonnarella, a Mazara del Vallo: anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale. Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia, ha spezzato legno e cemento, ha messo in ginocchio famiglie e imprese". Così Elly Schlein sui social postando le foto del sopralluogo a Mazara. "Ieri la destra ha bocciato un nostro emendamento che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese dei territori colpiti. Non si può far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa".

