Emergenza maltempo e ristori Cannizzaro | Risposte concrete la Calabria non è sola

I residenti della Calabria continuano a vivere sotto la minaccia del maltempo. Dopo le recenti alluvioni, il governo promette risorse e aiuti concreti, ma in molti chiedono fatti, non parole. I sindaci e i cittadini si aspettano risposte rapide, mentre le istituzioni cercano di coordinare gli interventi. La situazione resta difficile e il tempo stringe.

Il deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia ha espresso solidarietà alle comunità calabresi colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’impegno delle istituzioni e la vicinanza ai sindaci.

Emergenza maltempo, Versace: Uffici metropolitani a supporto di ricostruzione e ristoriOffriamo la disponibilità dei nostri uffici per fare anche da tramite alle iniziative messe in campo oggi, per la ricostruzione ed i ristori alle tante zone colpite dall’uragano Harry ... reggiotv.it

Emergenza maltempo, Schifani riduce gli impegni e accelera su commissario e ristoriL'emergenza maltempo è la priorità assoluta per il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che in questi giorni ha ridotto al minimo indispensabile gli impegni istituzionali per concentra ... ilsicilia.it

"La missione al Sud per le aree colpite dall'emergenza maltempo: SIMEST potrà garantire fino a 300 milioni di euro in ristori per le aziende esportatrici danneggiate e per le aziede colpite collegate alla filiera export. L'impegno del Governo è fare in modo c x.com

