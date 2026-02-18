Maltempo non c’è tregua in Campania | scatta nuova allerta meteo

Il maltempo ha colpito ancora la Campania, causando forti raffiche di vento. La causa è rappresentata da un fronte freddo che si sta spostando dalla regione. Le raffiche hanno già abbattuto alcuni alberi e creato disagi sulla viabilità, costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Le previsioni indicano che questa fase di condizioni avverse potrebbe durare ancora alcune ore. Le squadre di emergenza sono in allerta, pronte a intervenire in caso di ulteriori danni. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle allerte in corso.

Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La tregua dura pochissimo ma questa volta a preoccupare sono le raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha un avviso per venti forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta riguarda l'intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. "Si ricorda ai Comuni - si legge nella nota ufficiale - di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.