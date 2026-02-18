Maltempo non c’è tregua in Campania | scatta nuova allerta meteo

Da teleclubitalia.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha colpito ancora la Campania, causando forti raffiche di vento. La causa è rappresentata da un fronte freddo che si sta spostando dalla regione. Le raffiche hanno già abbattuto alcuni alberi e creato disagi sulla viabilità, costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Le previsioni indicano che questa fase di condizioni avverse potrebbe durare ancora alcune ore. Le squadre di emergenza sono in allerta, pronte a intervenire in caso di ulteriori danni. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle allerte in corso.

Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La tregua dura pochissimo ma questa volta a preoccupare sono le raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha un avviso per venti forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. "Si ricorda ai Comuni - si legge nella nota ufficiale - di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

maltempo non c8217232 tregua in campania scatta nuova allerta meteo
© Teleclubitalia.it - Maltempo, non c’è tregua in Campania: scatta nuova allerta meteo

Leggi anche: Dopo una breve tregua torna il maltempo: scatta nuova allerta meteo

Leggi anche: Maltempo in Campania: scatta la nuova allerta meteo Gialla, le previsioni

Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento

Video Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ancora pioggia, vento e mareggiate (almeno fino a domani): non c'è tregua dal maltempo in Sardegna; Maltempo, 20 miliardi di danni all’agricoltura: piano invasi e assicurazioni al centro della svolta; Il maltempo non molla, piogge e vento anche su Reggio Calabria: c'è una nuova allerta gialla; Non c'è pace per Grado: ancora un'allerta per acqua alta.

maltempo non c èVento, pioggia e anche neve: Toscana, aspettiamoci altro maltempo. C’è un’allertaLe folate potrebbero raggiungere intensità notevole nella giornata di giovedì 19 febbraio: per questo la Protezione Civile dirama un avviso per l’intera regione. Altre due allerte per mareggiate e ris ... lanazione.it

Maltempo, la Calabria in ginocchio. «C’è gente che ha perso davvero tutto»CASSANO ALLO JONIO Continue raffiche di pioggia e venti forti. Nella notte, il maltempo è tornato a farsi sentire in Calabria. L’allerta è scattata soprattutto lungo la fascia tirrenica cosentina, ma ... corrieredellacalabria.it