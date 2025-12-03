Dopo una breve tregua torna il maltempo | scatta nuova allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Gli esperti prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Dopo una breve tregua torna il maltempo: scatta nuova allerta meteo

