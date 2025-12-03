Maltempo in Campania | scatta la nuova allerta meteo Gialla le previsioni

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Lo rende noto la Protezione Civile della Campania: all'orizzonte, precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne. Ecco i settori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

