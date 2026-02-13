Emergenza maltempo | esonda un rio gregge isolato dall’acqua

Oristano, questa mattina, è stata travolta dall’esondazione di un rio che ha isolato un gregge di pecore in campagna, a causa delle intense piogge che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore. Un residente, testimone dell’episodio, ha raccontato di aver visto il bestiame cercare di attraversare il corso d’acqua prima che si rompessero gli argini, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvarlo. La forte pioggia ha causato anche alcune strade allagate e ha aumentato la preoccupazione tra gli abitanti per una serie di eventi meteorologici sempre più violenti.

Oristano colpita dal maltempo: un gregge salvato e la preoccupazione per l’aumento degli eventi estremi. Una notte di maltempo ha messo a dura prova la provincia di Oristano, con i vigili del fuoco impegnati in 25 interventi tra il 12 e il 13 febbraio 2026. La situazione più critica si è verificata nelle campagne di Pesaria, dove un gregge è rimasto isolato dall’esondazione di un rio, richiedendo un delicato intervento di soccorso. L’evento solleva interrogativi sulla crescente vulnerabilità del territorio sardo agli effetti del cambiamento climatico. La notte di emergenza: interventi e il salvataggio del gregge.🔗 Leggi su Ameve.eu

