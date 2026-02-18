Maltempo in Campania nuova allerta meteo | le previsioni

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo a causa della forte perturbazione che ha portato piogge intense e raffiche di vento. La causa principale è una vasta depressione che si sta spostando sul sud Italia, portando temporali e allagamenti in diverse zone. La nuova allerta scatterà alle 8 di domani, giovedì 19 febbraio, e durerà fino alla sera. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite.

Allerta della Protezione Civile: raffiche sud-occidentali e rischio lungo le coste. Monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte Scatta dalle ore 8:00 di domani, giovedì 19 febbraio, l'avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. La criticità riguarda l'intero territorio regionale e resterà in vigore per ventiquattro ore, fino alle 8:00 di venerdì 20 febbraio. Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, le previsioni indicano venti forti che potrebbero causare disagi e pericoli, associati a un moto ondoso in intensificazione con possibili mareggiate lungo le coste esposte.