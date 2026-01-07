Maltempo nuova allerta meteo in Campania | le previsioni

La Campania si trova nuovamente sotto allerta meteo a causa delle condizioni di maltempo in atto. La Protezione Civile ha comunicato la presenza di venti forti da nord-ovest e un mare agitato, con possibili mareggiate lungo la costa. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase.

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate.Le previsioni L'avviso riguarda l'intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e.

