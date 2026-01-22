In seguito alle recenti calamità atmosferiche che hanno colpito il Sud Italia, il Partito Democratico chiede un intervento deciso del governo. Schlein invita Salvini a spostare risorse e a intervenire tempestivamente, evidenziando l’importanza di supportare le comunità colpite e garantire risposte efficaci per la ripresa. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per affrontare le conseguenze del maltempo e tutelare le persone e le attività colpite.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie, le imprese e le attività economiche colpite dalla violenza del ciclone che ha investito il Sud e in particolare la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Ringraziamo poi tutte e tutti quelli che in queste ore si stanno adoperando per aiutare le popolazioni colpite". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "La drammaticità della situazione è evidente a tutti e richiede azioni immediate da parte del governo e dei ministri competenti: parliamo di attività che hanno necessità di aiuti mirati e veloci per non compromettere, oltre ai danni immediati, anche la prossima stagione, salvaguardando i posti di lavoro attraverso strumenti specifici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Maltempo: Schlein, 'intervenga governo, Salvini sposti risorse Ponte Messina'**

Manovra, Schlein: da governo risorse ponte a coprire pasticciNel contesto della manovra, Schlein critica le risorse assegnate dal governo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, definendolo dannoso e sbagliato.

Leggi anche: Roma: Boccia, 'governo intervenga su Zacharova o preoccupati urtare Salvini?'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'INTERO discorso di Salvini sul Ponte di Messina al Meeting di Rimini

Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: Governo ha mania del controlloLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: 'Governo ha mania del controllo' ... tg24.sky.it

Schlein sfida Meloni: L'alternativa cresce nei fatti. Ma i riformisti criticano la leader del PdAndremo al governo vincendo le elezioni, dice la segretaria prima di attaccare la premier campionessa di incoerenza: Il frigo degli italiani è vuoto. Sulla sicurezza solo retorica. Malpezzi ... ilfoglio.it

Non si sblocca il braccio di ferro sul filo Roma Bari, nel PD. La segretaria nazionale Schlein pretende una guida femminile per la presidenza del Consiglio. In Puglia però i territori insorgono. Spunta un'ipotesi di mediazione da proporre al Nazareno. Per le pre facebook