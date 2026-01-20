Forte maltempo in Calabria sospesa circolazione ferroviaria sulla linea jonica nel Reggino

A causa delle condizioni meteorologiche avverse in Calabria, la circolazione ferroviaria sulla linea jonica nel Reggino è attualmente sospesa. Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che, in seguito all’allerta rossa e arancione emessa dalla Protezione civile regionale, si sono rese necessarie misure di sicurezza per garantire l'incolumità dei viaggiatori e del personale. La situazione sarà monitorata e aggiornata nelle prossime ore.

Condizioni meteo in peggioramento oggi su tutto il territorio calabrese. Ferrovie dello Stato, con un comunicato, ha reso noto, come riporta l'Ansa, che "in seguito all'avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la.

Ciclone in azione nei pressi delle Isole Maggiori. Condizioni di forte e grave maltempo sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale e meridionale. - facebook.com facebook

#Meteo Maltempo sull'Italia. Piogge e vento forte al Centro-Sud, nevica sulle Alpi. Da oggi un ciclone mediterraneo che porterà nubifragi e mareggiate. Allerta rossa su parte della Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria. Nel video tempesta d'inverno negli x.com

