Dal governo arriva un miliardo di euro per Sicilia Sardegna e Calabria

Il governo ha deciso di destinare oltre un miliardo di euro per aiutare Sicilia, Sardegna e Calabria dopo le tempeste recenti. La causa sono i danni provocati dal ciclone che ha colpito le tre regioni, con un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni per la frana di Niscemi. La somma include i primi cento milioni già assegnati e altri fondi per riparare le infrastrutture danneggiate. Questa decisione mira a sostenere le zone colpite e a velocizzare le operazioni di ricostruzione. I fondi saranno a disposizione nei prossimi giorni.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Oltre un miliardo e cento milioni di euro - dopo i primi cento milioni già stanziati - per i danni del ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Per la frana di Niscemi, si è invece deciso di seguire un percorso diverso, con la nomina di un commissario straordinario, nella persona del capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.🔗 Leggi su Today.it Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre un miliardo in Sicilia. Colpite anche la Sardegna e Calabria – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro. Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Nel Messinese arriva l’esercito. Danneggiate le rovine di Nora in SardegnaIl passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Sardegna, con perdite che superano il miliardo di euro. Musumeci: Da Regioni richiesta 1,2 mld danni, 33 mln per primi interventi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paesi sicuri e blocco navale: il governo attacca le ong e i diritti delle persone in movimento; Ong: Il governo vuole estrometterci dal soccorso; Napoli alla BIT di Milano, ancora un anno di presenze record: focus su qualità dell’offerta culturale, gestione dei flussi e servizi di accoglienza; Donne, giovani e Zes, arriva la proroga degli incentivi per le assunzioni. Cuori infranti? La soluzione arriva dalla Nuova ZelandaIl governo neozelandese pensa che sia giunto il momento di aggiustare i cuori infranti degli adolescenti aiutandoli in quello che è il durissimo periodo del break up. E, per farlo, ha investito un ... 105.net In Sicilia 600 milioni di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato, tutto quello che c'è da sapere Via libera del governo regionale ai decreti. Contributi a chi assume, premio maggiorato per contratti alle donne Leggi l’articolo completo di Michele Guccione facebook